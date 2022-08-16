حبس عامل 4 أيام لتنقيبه عن الآثار في منزله بسوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، بحبس عامل خمسيني، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتنقيب عن الآثار، بمنطقة تخضع لقانون حماية الآثار.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل، أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة في عملية الحفر.

ضبط عامل أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود محضر محدد أحوال قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج، يتضمن ورود معلومات لضباط القسم، تفيد قيام المدعو «ح ر ع م» 56 عامًا، عامل، ويقيم شارع بندر مدينة المنشاة، بالتنقيب والحفر بحثا عن الآثار داخل منزله.

وعقب استئذان جهات التحقيق المختصة، قامت مأمورية من ضباط المركز بالاشتراك، باستهداف منزل المذكور وأمكن ضبطه، وتبين وجود حفرة مستطيلة بأبعاد 1 متر × 1.5 متر وعمق مترين، لها ممر يتجه للناحية الغربية بأبعاد 1 متر × 80 سم وبطول مترين، بنهايته كتلة من الحجر الجيري ليس بها نقوش أو كتابات، وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

بمواجهة المذكور اعترف بارتكاب الواقعة بحثًا عن الآثار، وبمعاينة مكان الحفر بمعرفة لجنة مفتشي آثار، أكدوا أن الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وأن المنطقة تخضع لقانون حماية الآثار.

وجرى التحفظ على المتهم، والأدوات المستخدمة في الحفر، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة القضية المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.