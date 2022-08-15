تجديد حبس طالبة حاولت تهريب مخدرات و«موبايل» لزوجها بسجن سوهاج

أمرت سلطات التحقيق المختصة في مركز جرجا بمحافظة سوهاج، قبل قليل، بحبس طالبة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة جلب «ممنوعات» لزوجها، أثناء زيارته في سجن عمومي جرجا، حيث يقضي عقوبة السجن في واقعة سرقة بالإكراه.

ضبط المتهمة بسجن عمومي جرجا

وتم ضبط المتهمة وتُدعى «رضا م.»، طالبة، ومتزوجة من شخص يقضي عقوبة السجن داخل سجن عمومي مركز جرجا بمحافظة سوهاج، لإدانته في قضية سرقة بالإكراه تعود إلى عام 2021، وذلك أثناء جلبها هاتف محمول ومواد مخدرة «تذكرة شابو»، وأنبوب بلاستيكي للتعاطي، لإعطائها لزوجها أثناء زيارته بالسجن.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط المتهمة، من مركز جهينة، أثناء الزيارة المحددة للأهالي بسجن جرجا، وأثناء تواجد القيادات الأمنية، لفت نظر الرائد محمد جادالله، رئيس مباحث مركز جرجا، ومعاونه النقيب حاتم عبدالحق، لفافة برفقة إحدى السيدات أثناء زيارة زوجها داخل السجن.

أحداث الواقعة وتحريز المواد المخدرة

وأثناء التفتيش عثر على مادة بيضاء يشتبه بأنها «شابو» وخرطوم شفاف، يستخدم في التعاطي، وتليفون محمول وشاحن، وتم إلقاء القبض على المتهمة، وتحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعرض المتهمة على الجهات المختصة، أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم أمرت اليوم الاثنين بتجديد حبسها لمدة 15 يوماً أخرى على ذمة التحقيقات.