غرفة القاهرة تنظم معرض «أهلًا مدارس» لتخفيف العبء عن المواطنين

قرر مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال جلسته أمس الإثنين، تنظيم معرض أهلاً مدارس 2022-2023.

جاء ذلك بعد مخاطبة وزارة التموين والتجارة الداخلية الغرفة، بناءً على موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إقامة معرض «أهلاً مدارس» خلال الفترة من 1 إلى 10 من شهر سبتمبر المقبل، بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.

غرفة القاهرة تشارك في تنظيم معرض أهلاً مدارس

ودعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، غرفة القاهرة للمشاركة في تنظيم المعرض؛ تخفيفًا عن كاهل المواطن المصري، خاصة محدودي الدخل، والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية.

وتتحمل غرفة القاهرة التجارية تكلفة معرض أهلاً مدارس لدعم المواطنين، وتخفيف العبء عن كاهلهم من خلال تلبية كافة مطالبهم من مستلزمات العام الدراسي الجديد من «أدوات كتابية - شنط - أحذية - منتجات جلدية - ملابس - مواد غذائية- حاسب آلي - تابلت»، وغيرها من كافة المستلزمات الدراسية دون أن يتحمل العارضون أي تكلفة في مقابل تقديم نسبة خصم كبيرة على أسعار السلع لدعم المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

«العربي» يدعو المواطنين للاستفادة من المعرض

ودعا المهندس إبراهيم العربي، المواطنين للاستفادة من هذا المعرض الذي يوفر كل مستلزمات المدارس وبأسعار خاصة في ظل استعداد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، كما دعا العارضين للاستفادة من المعرض بتنشيط الحركة التجارية، وتقديم أكبر نسبة تخفيضات على سلعهم لترويج المبيعات.