وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض «أهلاً مدارس» بفيصل

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض «أهلاً مدارس»، المقام بشارع الملك فيصل، في نطاق حي بولاق الدكرور، اليوم الأربعاء، وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من المواطنين في اليوم الأول لافتتاحه، استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

اطمأن وزير التموين ومحافظ الجيزة على أسعار المنتجات المدرسية المعروضة، وأشادا بالخامات وجودة الصناعات، كما أعربا عن سعادتهما بإقبال المواطنين على شراء المنتجات، خاصةً وأن المعرض يوفر المنتجات بأسعار أقل من أسعارها في الأسواق، في ظل مشاركة نحو 50 شركة متخصصة في مستلزمات المدارس، ويضم ملابس وأحذية وكشاكيل وحقائب مدرسية وأدوات مكتبية وأجهزة تكنولوجية لجميع المراحل التعليمية.

«المصيلحي» و«راشد» يطالبان الشركات العارضة بالالتزام بنسبة التخفيضات

وتفقد وزير التموين ومحافظ الجيزة أروقة المعرض والمنتجات المعروضة، من حيث الجودة والأسعار المعلنة، وشددا على الشركات العارضة بالالتزام بنسبة التخفيضات على المنتجات المعلن عنها طوال فترة المعرض، كما وجها بتخفيض أسعار الكشاكيل والشنط المدرسية عن الأسعار المعلنة بنسب خصم إضافية.

ومن جانبه، أكد محافظ الجيزة أن المحافظة تسعى إلى إقامة المعارض، وذلك في إطار دورها الهام في رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي، وفي إطار جهودها لمحاربة الغلاء، مؤكداً أن المعرض بدأ فى استقبال المواطنين، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى بدايه العام الدراسي الجديد، لضمان تحقيق أقصى استفادة، مشيداً بالتعاون المثمر مع وزارة التموين فى رفع الأعباء عن المواطنين وافتتاح المعارض الغذائية والسلعية.

راشد: الغرفة التجارية تحملت كامل تكلفة إقامة المعرض

كما أكد المحافظ أن المعرض يقع بشارع الملك فيصل، على مساحة 2000 متر مربع، مشيراً إلى أن الغرفة التجارية تحملت كامل تكلفة إقامة المعرض وكافة الخدمات اللوجيستية للشركات العارضةـ التي تلتزم من جانبها بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى 30% لبعض المنتجات.

ووجه «راشد»، خلال تفقده المعرض، مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على العارضين، وتسكين مفتش تموينى لمتابعة سير عمل المعرض على مدار الساعة، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق، وفقاً للتخفيضات المقررة.

رافق وزير التموين ومحافظ الجيزة خلال افتتاح معرض «أهلاً مدارس»، كل من إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران، السكرتير العام، ومحمد امبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وممثلي مديرية التموين بالجيزة، ورئيس حي بولاق الدكرور، ورئيس هيئة النظافة.