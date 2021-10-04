«التموين» تعلن تقديم موعد انتهاء معرض «أهلا مدارس» بالجيزة

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تقرر تقديم موعد معرض «أهلا مدارس»، والمقام بشارع فيصل الرئيسي في الجيزة؛ لينتهي 7 أكتوبر الجاري بدلًا من 9.

معرض «أهلا مدارس» بالجيزة

وأشارت المصادر لـ«الوطن» إلى أن تقديم موعد انتهاء «أهلا مدارس» يأتي بسبب إقامة وزارة القوى العاملة ملتقى توظيف، السبت 9 أكتوبر، في نفس المكان.

انطلاق معرض «أهلا مدارس» بالجيزة

وافتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض «أهلا مدارس» بالجيزة، 22 سبتمبر الماضي، بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة.

تزايد إقبال المواطنين

ويشهد معرض «أهلا مدارس» حاليًا إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين قبل موعد انتهائه بيومين.

ويقدم «أهلا مدارس» بالجيزة، العديد من المنتجات والأدوات المدرسية التي تخص اليوم الدراسي واحتياجات الطلاب والأسر المصرية من أدوات مكتبية ومستلزمات الدراسة.

30 % تخفيضات على منتجات «أهلا مدارس»

وشهدت منتجات معرض «أهلا مدارس»، هذا العام، تخفيضات على الأدوات وصلت إلى 30% مقارنة بنفس المنتجات التي تباع في الأسواق والمكتبات الخارجية.

أجنحة معرض «أهلا مدارس»

وضم معرض «أهلا مدارس»، هذا العام، أجنحة لبيع الأدوات المكتبية، والملابس، والحقائب وأحذية، والكتب المدرسية ومستلزمات الدراسة، وأجهزة الإلكترونيات والحاسب الآلي، والأحذية والجلود.

جدير بالذكر أن معرض «أهلا مدارس»، والذي افتتحه رئيس الوزراء بحضور وزراء التموين والصناعة، 16 سبتمبر الماضي، انتهى 2 أكتوبر الجاري.