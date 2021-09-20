6 معلومات عن معرض «أهلاً مدارس» بالغردقة (صور)

افتتح محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، معرض أهلاً مدارس، اليوم الاثنين، في شارع النصر وسط مدينة الغردقة، لبيع مستلزمات الطلبة بتخفيضات تصل إلى 30%، ويستمر المعرض حتى 20 أكتوبر المقبل، بناءً على توجيهات القيادة السياسية.

وأقامت إدارة الإنتاج بمحافظة البحر الأحمر معرض «أهلاً مدارس»، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين، بالإضافة إلى حزب «مستقبل وطن»، ويهتم المعرض بجودة المنتجات، وذلك من منطلق الحرص على التخفيف عن أولياء الأمور، عبر توفير كافة احتياجات الطلاب.

يشارك في المعرض أكثر من 11 عارضاَ، ويشمل احتياجات طلاب المدارس، ليضم المعرض أدوات كتابية وحقائب مدرسية والكشاكيل والكراسات بأنواعها، بالإضافة إلى الملابس والأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس، فضلاً عن السلع الغذائية.

وأجرى محافظ البحر الأحمر بعض الأحاديث مع زائري المعرض، لمعرفة رأيهم حول المعرض والمنتجات المقدمة، وقد أشادوا بها، وأعربوا عن سعادتهم بإقامة مثل هذه المعارض المخفضة، وتأكد من العارضين على ما يتم طرحه من منتجات والأسعار والجودة، ومدى توفير كافة متطلبات الطلاب بكافة المراحل.

وأشاد اللواء عمرو حنفي بتنظيم معرض «أهلاً مدارس» والقائمين عليه، حيث لاقى المعرض إقبالاً كبيراً من المواطنين، مؤكداً أنه سيتم افتتاح معارض أخرى في باقى مدن المحافظة على التوالي.

ويقع معرض «أهلاً مدارس»، الذي افتتحه محافظ البحر الأحمر اليوم الاثنين، في شارع النصر وسط مدينة الغردقة، لبيع مستلزمات الطلبة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30%، وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية، ويستمر حتى العشرون من شهر أكتوبر المقبل، بناءً على توجيهات القيادة السياسية.

أقامت إدارة الإنتاج بمحافظة البحر الأحمر معرض «أهلاً مدارس» ، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين، ومستقبل وطن، ويهتم بجودة المنتجات، وذلك من منطلق الحرص على التخفيف عن أولياء الأمور عبر توفير كافة احتياجات الطلاب.