« الإحصاء»: 185 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 30 يومًا

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة عدد سكان مصر نحو 185 ألف نسمة، خلال الفترة من 16 يوليو إلى 16 أغسطس 2022.

وسجّلت الساعة السكانية الموجودة، أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد سكان مصر اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022، نحو 103 ملايين و775 ألفا و328 نسمة، بينما سجلت في 16 يوليو 2022 نحو 103 ملايين و591 ألف نسمة، أي بزيادة بزيادة بلغت نحو 185 ألفا و300 نسمة في غضون 30 يومًا.

العاصمة تتصدر قائمة الأعلى في معدلات الزيادة السكانية

وكشفت الساعة عن استمرار تربع العاصمة محافظة القاهرة على قائمة المحافظات الأعلى في معدلات الزيادة السكانية، إذ سجلت الساعة السكانية بلوغ عدد سكان القاهرة نحو 10 ملايين و156 ألفا و734 نسمة، ثم حل في المركز الثاني من حيث عدد السكان محافظة الجيزة وبلغ عدد سكانها 9 ملايين و400 ألف و865 نسمة، ثم محافظة الشرقية في المركز الثالث وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و815 ألفا و479 نسمة.

جنوب سيناء الأقل في معدلات الزيادة السكانية

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، إحصاءات عدد سكان مصر في بعض محافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 كما يلي:

4 - عدد سكان محافظة الدقهلية 6 ملايين و973 ألفًا و930 نسمة.

5- عدد سكان محافظة البحيرة بنحو 6 ملايين و781 ألفًا.

6-عدد سكان محافظة المنيا بنحو 6 ملايين و198 ألفًا و440 نسمة.

7-عدد سكان محافظة القليوبية بنحو 6 ملايين و61 ألفا و261 نسمة.

8-عدد سكان محافظة الإسكندرية، بنحو 5 ملايين و491 ألفا و584 نسمة.

9-عدد سكان محافظة سوهاج، بنحو 5 ملايين و609 آلاف و864 نسمة.

10-عدد سكان محافظة الغربية بنحو 5 ملايين و357 ألفًا و438 نسمة.

11-عدد سكان محافظة أسيوط 4 ملايين و968 ألفا و419 نسمة

12- عدد سكان محافظة المنوفية 4 ملايين و682 ألفا و697 نسمة

13- عدد سكان محافظة الفيوم 4 ملايين و27 ألفا و885 نسمة.

14- عدد سكان محافظة كفر الشيخ 3 ملايين و668 ألفا و143 نسمة.

15-عدد سكان محافظة قنا 3 ملايين و567 ألفا و703 نسمات.

16-عدد سكان محافظة بني سويف 3 ملايين و539 ألفا و878 نسمة.

17-عدد سكان محافظة أسوان مليون و631 ألفا و937 نسمة.

18-عدد سكان محافظة دمياط مليون و603 آلاف و415 نسمة.

19- عدد سكان محافظة الإسماعيلية مليون و436 ألفا و190 نسمة.

20-عدد سكان محافظة الأقصر مليون و381 ألفا و721.

21-عدد سكان محافظة بورسعيد 786 ألفا و993 نسمة.

22-عدد سكان محافظة السويس 784 ألفا و407 نسمات.

23- عدد سكان محافظة مطروح 531 ألفا و305 نسمات.

24- عدد سكان محافظة شمال سيناء 450 ألفا و528 نسمة.

25- عدد سكان محافظة البحر الأحمر 397 الفا و706 نسمات.

26-عدد سكان محافظة الوادي الجديد 263 ألفا و284 نسمة.

27- عدد سكان محافظة جنوب سيناء 113 ألفا و524 نسمة.