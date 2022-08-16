ما الفائدة التي تعود على مصر من استضافة مؤتمر المناخ؟.. خبير يجيب

قال الدكتور سمير طنطاوي، عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية، وخبير المناخ، إن هناك مكاسب عديدة ستعود على مصر من استضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، سواء على المستوى السياسي والدبلوماسي، أو الاقتصادي والسياحي، أو البيئي، وغيرها من الأصعدة، نظرا لكون المؤتمر حدثا عالميا فريدا يُعقد سنويا.

وذكر «طنطاوي»، أن المؤتمر يعد أكبر تجمع دولي لمناقشة قضية التغيرات المناخية، لذا ترتكز أنظار العالم ووكالات الأنباء والإعلام لتغطية فعالياته المتعددة، خاصة في ظل مشاركة عدد كبير من زعماء العالم لمناقشة بعض القضايا الجيوسياسية التي تؤثر على تحقيق تقدم في العمل المناخي.

مبادرات مصرية لمواجهة التغيرات المناخية

وتابع عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية لـ«الوطن»، أنه في إطار تنظيم مصر لـ قمة المناخ أعدت برنامجا شاملا لمناقشته خلال أيام المؤتمر، مشيرا إلى أنه من خلال الرئاسة المصرية للمؤتمر مع كل الجهات المعنية ذات الصلة، سواء الحكوميين أو المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الوطنيين والدوليين ووسائل الإعلام، فإنه من المقرر طرح هذه المبادرات خلال ما يسمى بـ«الأيام الموضوعية»، وعددها أحد عشر يوما، للخروج بتوصيات تقدمها مصر للعالم لحل مشكلة تغير المناخ.

مكاسب بيئية

وعلى المستوى البيئي، أشار «طنطاوي» إلى مكاسب عديدة تتمثل في رفع مستوى اهتمام الدولة بملف التغيرات المناخية، والذي لم يعد هامشيا، ولكن أصبح محورا أساسيا في كل خطط الدولة، كما زاد الاهتمام برفع الوعي بقضية تغير المناخ على مختلف المستويات، وأصبح لكل طرف بالمجتمع أدوار وأهداف واضحة ذات صلة بالعمل المناخي.

وأوضح أن الخبرات السابقة تشير إلى أن الدول التي استضافت مثل هذه المؤتمرات خلال الدورات السابقة – خاصة الدول النامية – اختلف تناولها لملف التغيرات المناخية بعد المؤتمر عن قبله، لذا يمكن تقييم اهتمام فئات من المجتمع بقضية تغير المناخ بشكل ملحوظ، فعلى سبيل المثال أصبح تغير المناخ جزءا من المناهج التعليمية في العديد من المراحل الدراسية، كما نشطت منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أنشطة ذات صلة بتغير المناخ، وزاد اهتمام المؤسسات المالية والنقدية الوطنية – كالبنوك – بدمج موضوعات التغيرات المناخية على خطة أعمالهم، كما زاد اهتمام الإعلام بالملف مما ساهم في رفع الوعي العام لدي المواطن بهذه القضية.