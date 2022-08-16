حبس عاطل 4 أيام متهم بسرقة مهمات السكك الحديدية في سوهاج

أمرت الجهات المختصة دائرة قسم أول سوهاج، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لسرقته مهمات خاصة بالسكك الحديدية تزن 350 كيلو جراما، بدائرة القسم.

وتمكن ضباط قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، من ضبط عاطل يقيم بمركز سوهاج أثناء قيام بتجميع مهمات خاصة بهيئة السكك الحديدية بإجمالي وزن حوالي 350 كيلو جرامًا، وذلك بقصد الاتجار.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من قسم أول شرطة سوهاج، يفيد بورود محضر أحوال قسم شرطة النقل والمواصلات، يتضمن تمكن الخدمات الأمنية المعينة بحوش الفرز التابع لمحطة سكك حديد سوهاج من ضبط «م ع م م» 34 سنة، عاطل ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج، وبحوزته جوالين داخلهما «12» تيل فرامل قطارات وياي طلياني ورقي جميعهم مهمات خاصة بهيئة السكك الحديدية بإجمالي وزن حوالي 350 كيلو جرامًا وسلاح أبيض «سكين».

بالكشف جنائياً على المتهم تبين أنه مسجل شقي خطر وسبق اتهامه في 23 قضية متنوعة ما بين سرقات عامة، وحيازة سلاح ومخدرات و خطف ومطلوب للتنفيذ عليه في قضيتين.

بعرض المضبوطات على أحد الفنيين بهندسة السكك الحديدية بسوهاج أقر بأنها صالحة للاستخدام ومنزوعة حديثاً من القطارات، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات، بقصد بيعها والتربح من ثمنها تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على الجهات المختصة لتتولى التحقيق.