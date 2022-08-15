مصرع شاب بحادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية في سوهاج

لقى شاب مصرعه بحادث تصادم بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج عقب اصطدام سيارة ملاكي بدراجته البخارية.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج من الأهالي بوجود حادث تصادم ومتوفى بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث.

وبالفحص المبدئي وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «عماد. ع. م. ا»، 42 عاما، سائق ويقيم دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، قد اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة «عماد. ع. ح»، 18 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وقد نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال شقيق المتوفى «حازم. ع. ح»، 35 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج أفاد بمضمون ما تقدم واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث وقد أفاد أيضا قائد السيارة بمضمون ما تقدم وأضاف أنه لم يستطع تفادي المجني عليه، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم رفع أثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.