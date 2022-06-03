شروط التحويل إلى كلية الحاسبات وعلوم البيانات في العام الجامعي الجديد

بمجرد انتهاء العام الدراسي يطلب بعض الطلاب التحويل إلى كليات مناظرة، لعل أبرز الكليات التي يرغب الطلاب التحويل إليها كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية والتي توفر فرص تعليمية مميزة لطلابها.

شروط التحويل إلى كلية الحاسبات وعلوم البيانات

وترصد «الوطن» شروط التحويل إلى كلية الحاسبات وعلوم البيانات في جامعة الإسكندرية للعام الجامعي 2022 - 2023، وفقا لما أعلنته إدارة الكلية حيث تبدأ استقبال الطلبات خلال شهر يونيو الجاري.

شروط التحويل إلى قسم الحوسبة وعلوم البيانات «البرنامج العام» للعام الجامعي 2022 - 2023.

- أن يتقدم الطالب بطلب للتحويل مرفق به صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة.

- أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة من محافظة الإسكندرية.

- أن يكون التحويل من كلية مناظرة في نفس القطاع.

- أن يكون حاصل على CGPA = 3 كحد أدنى.

- أن يكون الطالب ناجح ومنقول للمستوى الثاني بالكلية المحول منها.

التحويل إلى البرامج المتخصصة

شروط التحويل إلى البرامج المتخصصة للعام الجامعي 2022 - 2023:

- أن يتقدم الطالب بطلب تحويل للكلية بداية من أول شهر يوليو لعام 2022.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية المنعقدة من اللجنة المشكلة من إدارة الكلية.

- أن يكون ناجح ومنقول للمستوى الثاني.

- أن يرفق بالطلب صورة من:

1. شهادة الثانوية العامة

2. بيان حالة من الكلية المحول منها.

3. محتوى علمي بالمواد التي درسها بالكلية المحول منها.

4. ما يثبت محل إقامته بالإسكندرية «قابل للتفاوض وأخذ الرأي».

5. صورة شخصية وصورة البطاقة الشخصية.