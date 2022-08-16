«تعليم الدقهلية»: جاهزون لبدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

عقد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا، لمناقشة استعدادات الإدارات التعليمية في محافظة الدقهلية لامتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022، التي من المقرر انطلاقها يوم السبت 20 أغسطس 2022، مؤكدا أن المديرية أنهت كل الاستعدادات لاستقبال الطلاب من «أثاث وإنارة وتهوية»، وتوفير زائرة صحية باللجان، وتأمين اللجان واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، وتوفير جو آمن لجميع الطلبة.

استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

جاء ذلك في بيان صحفي لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بخصوص الاجتماع الموسع لمديري الإدارات التعليمية بحضور مديري عموم المديرية، والدكتور أحمد هيكل، مدير عام التعليم العام، والدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات، لإنهاء استعدادات امتحانات الدور الثاني للإتمام المرحلة الثانوية العامة 2022، بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ‎.

تنفيذ تعليمات الوزير بشأن الثانوية العامة

شدد عبد الرؤوف، على ضرورة تنفيذ التعليمات الوزارية، بكل حزم ودقة بشأن عدم إجراء أى تحويلات للصف الثالث الثانوي.

وخلال الاجتماع أكد الانتهاء بوجه السرعة من إعداد كل البيانات الخاصة ببرنامج التحول الرقمي للماهيات الخاص بدفع المرتبات لجميع العاملين بالدولة.