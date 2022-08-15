نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022.. من يثبت حقه في درجات سيحصل عليها

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022، من أكثر الكلمات بحثا على مؤشر البحث «جوجل» من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، للاستعلام عن موعد إعلان نتيجة التظلمات بعد الانتهاء من فحص جميع أوراق الإجابات المتظلم عليها (البابل شيت) وطرق الاستعلام عنها، حيث يستمر العمل بالتظلمات حتى يوم 18 أغسطس المقبل.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ تظلمات الثانوية العامة 2022، على نتيجة الثانوية العامة متاحة لجموع الطلاب، سواء من حصلوا على مجاميع كبيرة أو من رسبوا في أكثر من مادتين، وأيضا الطلاب الذين يدخلون امتحانات الدور الثاني، مشيرة إلى أنّه يجرى إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة، على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك بعد الانتهاء من فحص الأوراق الخاصة بكل طالب.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022.. الطريقة الأفضل لتأكد الطالب من إجاباته

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، إنّ تظلمات الثانوية العامة 2022 هي الطريقة الأفضل، ليتأكد كل طالب من إجاباته وهل تعرض للظلم أثناء عملية التصحيح أم لا، لافتا إلى أنّ من يرغب في رؤية إجاباته وتصحيحها بنفسه يتقدم بطلب تظلم، ويتم فحص جميع أوراق التظلمات، ومن يثبت حقه في درجات سيحصل عليها، خلال إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة.

كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

1- الدخول إلى رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة من هنـــــــا.

2- سداد مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال منافذ (البريد المصري- فوري - وقتي - إيجي باي - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال).

3- اختيار المادة أو المواد التي يريد التظلم بها.

استرداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 حالة الحصول على درجات

1- تحديد موعد الاطلاع على أوراق الإجابة (البابل شيت) في مقر التقدير العام المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

2- فحص البابل شيت من قبل الطالب وولي الأمر، وعدم السماح لمدرس المادة.

3- تحديد موعد لإعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022.

4- حال تعديل الدرجات على نموذج الإجابة يجري إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا.

وزير التربية والتعليم يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

وفي سياق آخر، يتابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان، والمنتظر أن تعقد يوم 20 أغسطس الحالي، في لجان مؤمنة تماما، علاوة على تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.