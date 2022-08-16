آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2022.. باق من الزمن يومين

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعمال فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2022، لاستقبال طلبات المتظلمين على نتائجهم في الثانوية العامة، لليوم التاسع على التوالي، حيث بدأت الوزارة في فحص جميع الطلبات المقدمة من قبل الطلاب المتظلمين، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، إن آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، يوم الخميس الموافق 18 أغسطس المقبل، حيث يتبقى يومين فقط على إغلاق باب التظلمات، لافتة إلى أن التظلمات يتم استقبالها عبر الموقع الإلكتروني المخصص لاستقبال طلبات التظلمات من قبل طلاب الثانوية العامة، موضحة أنه في حال وجود أي درجات لأي طالب خلال التظلم سيتم منحه له فورًا.

ومن جهته، أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تحديد بعض لجان النظام والمراقبة التي تتوسط المديريات التعليمية، لتكون مقرًا للاطلاع على تظلمات الثانوية العامة 2022، بدلًا من المركز الرئيسي للتقدير بمدينة السادس من أكتوبر، لتخفيف عبء الانتقالات على أولياء أمور الطلاب المتضررين من نتائجهم في الثانوية العامة.

تظلمات الثانوية العامة 2022.. الإطلاع على التظلمات يوم السبت

وقال وزير التربية والتعليم، إنه سيجري الاطلاع على تظلمات الثانوية العامة 2022، للطلاب المتظلمين على نتائجهم في الثانوية العامة، بدءًا من يوم السبت المقبل، الموافق 20 أغسطس، وذلك بمقرات لجان النظام والمراقبة المعلنة، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على مستقبل أبنائها الطلاب، وأن أعمال تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة تمت بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء.

مقرات الاطلاع على تظلمات الثانوية العامة 2022

1- لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ) لمديريات الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة، العنوان: مدرسة المشير أحمد إسماعيل ش منشأ بجوار استاد الإسكندرية 0342022230

2- لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب) لمديريات الدقهلية، الشرقية، دمياط، العنوان: مدرسة المنصورة ث بنين ش أحمد ماهر المنصورة 0502244171

3- لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية لمديريات بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب وشمال سيناء، العنوان: المجمع التعليمي بالإسماعيلية 0643352749

4- لجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوط، لمديريات المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، العنوان: مدرسة ناصر ث العسكرية شارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط 0882348046

5- مديريات قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، العنوان: مدرسة فاطمة الزهراء ث بنات حي المصالح بجوار مستشفى الهلال قنا 0963343578

6- المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لمديريات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، بني سويف، الفيوم، العنوان: المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.