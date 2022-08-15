«التعليم» تخصص لجانا بالمحافظات لطلاب الثانوية العامة المتقدمين بتظلمات

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تحديد بعض لجان النظام والمراقبة التي تتوسط المديريات التعليمية، لتكون مقرًا للاطلاع، بدلًا من المركز الرئيسي للتقدير بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار الحرص على تخفيف عبء الانتقالات على أولياء أمور الطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول 2022.

أكدت الوزارة، أنه يجر الاطلاع بمقرات لجان النظام والمراقبة المعلنة، بدءا من المواعيد المعلن عنها من يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022، لحين الانتهاء من جميع التظلمات التي جرى التقدم بها خلال الفترة القانونية المقررة.

وأوضحت أنه بالنسبة للطلاب، الذين لن يتمكنوا من الحضور في المواعيد المحددة لهم خلال الثلاثة أيام المقبلة، بدءا من الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022، حتى الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، عليهم التوجه إلى القطاع التابع لهم حسب الجدول المعلن بداية من السبت المقبل.

مقرات الاطلاع

وحددت الوزارة مقرات الاطلاع الآتية:

لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ) لمديريات الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرةالعنوان: مدرسة المشير أحمد إسماعيل ش منشأ بجوار استاد الإسكندرية 0342022230

لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب) لمديريات الدقهلية، الشرقية، دمياطالعنوان: مدرسة المنصورة ث بنين ش أحمد ماهر المنصورة 0502244171

لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية لمديريات بور سعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب وشمال سيناء العنوان: المجمع التعليمي بالإسماعيلية 0643352749

لجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوطلمديريات المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادى الجديدالعنوان: مدرسة ناصر ث العسكرية شارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط 0882348046

لجنة النظام والمراقبة قطاع قنا

مديريات قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر العنوان: مدرسة فاطمة الزهراء ث بنات حي المصالح بجوار مستشفى الهلال قنا 0963343578

المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبرلمديريات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، بنى سويف، الفيوم العنوان: المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.