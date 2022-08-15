أماكن تظلمات الثانوية العامة 2022 في المحافظات.. اعرف العناوين

حددت وزارة التربية والتعليم أماكن تظلمات الثانوية العامة 2022 في المحافظات، وذلك باختيار أماكن تتوسط كل محافظة، من أجل الاطلاع على إجابات الطلاب في المواد التي قدموا طلبات بالتظلم فيها، بدلا من تجميع الطلاب في مقر واحد على مستوى الجمهورية بالمدينة التعليمية في 6 أكتوبر بالجيزة، وذلك بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم تقديم طلبات تظلمات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا عبر موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم «خدمات إلكترونية - بوابة الثانوية العامة»، على أن يكون آخر موعد لتسلم التظلمات 18 أغسطس الجاري.

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2022 في المحافظات

ويمكن للطلاب التوجه إلى أماكن تظلمات الثانوية العامة 2022 في المحافظات خلال الفترة القانونية التي تبدأ من يوم 20 أغسطس 2022.

وحددت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أماكن تظلمات الثانوية العامة 2022 في المحافظات وهي:

- لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ)، وتضم 5 مديريات «الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة»، وذلك في مدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع منشأ بجوار استاد الإسكندرية.

- لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب)، وتضم 3 مديريات «الدقهلية، الشرقية، دمياط»، وذلك في مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر «الثانوية سابقا» بمدينة المنصورة.

- لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية، وتضم 5 مديريات «بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء»، وذلك في المجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية.

- لجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوط، وتضم 4 مديريات «المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد»، وذلك في مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

- لجنة النظام والمراقبة قطاع قنا، وتضم 4 مديريات «قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر»، وذلك في مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بحي المصالح بجوار مستشفى الهلال بمدينة قنا.

- المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وتضم 6 مديريات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، بني سويف، الفيوم»، وذلك في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

لينك تظلمات الثانوية العامة 2022

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 تقديم التظلمات من خلال الضغط هـنــا.