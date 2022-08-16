جنايات دمنهور تحيل متهما بقتل والدته لمستشفى الأمراض العقلية

قررت جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة اليوم الثلاثاء، إحالة «خ.م.خ» منجد، المتهم بقتل والدته بالمحمودية، إلى مستشفى المعمورة للطب النفسي لمدة 45 يومًا.

المتهم يعاني من مرض نفسي

جاء ذلك للوقوف على ما إذا كان يعاني من مرض نفسي من عدمه، وحددت هيئة المحكمة، جلسة 5 سبتمبر المقبل لمحاكمته بعد ورود تقرير مستشفى الطب النفسي، للتأكد من سلامة قواه العقلية.

تفاصيل الجريمة

تعود أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد بقيام شاب بقتل والدته الكفيفة، بسبب خلافات عائلية ظنًا منه أنها السبب في إبعاد زوجته عنه.

انتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة

وانتقل ضباط مباحث مركز المحمودية، على الفور إلى مكان الحادث وبالفحص تبين قيام المتهم «خ.م.خ» منجد، بقتل والدته المجني عليها الضريرة «خ.ع.خ»، حيث حاز المتهم سلاحًا ناريًا (بندقية خرطوش)، وتسلل إلى غرفة نوم والدته بالطابق العلوي، وباغتها في مرقدها، وأطلق عليها عيارين ناريين استقرا بصدرها وبطنها، ما أدى إلى وفاتها.

المتهم أعد سلاحا في وقت سابق

وأعد المتهم سلاحًا ناريًا بندقية خرطوش، ووضع بها طلقات نارية وارتكب الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام.

وتحرر المحضر الواقعة وقيدت القضية برقم 5158 لسنة 2022 جنح مركز شرطة المحمودية.