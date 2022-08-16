رسوم فتح حساب بـ3 بنوك بعد انتهاء مبادرة اليوم العالمي للشباب

تعود البنوك المصرية لتحصيل رسوم فتح الحساب وإصدار البطاقات والالتزام بالحد الأدنى للرصيد، بدءاً من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انتهاء إحدى فعاليات مبادرة الشمول المالي والتي أطلقها البنك المركزي المصري بعنوان «اليوم العالمي للشباب»، بهدف تمكين كل مواطن من فتح حساب بالبنك.

ومكنت فعالية اليوم العالمي للشباب المواطنين من فتح حسابات مجانية، دون الالتزام بالحد الأدنى للإيداع على مدار أسبوعين، أي من 1 إلى 15 أغسطس الجاري، لتعاود البنوك العاملة في مصر تطبيق الرسوم، والتي نستعرضها داخل 3 بنوك.

رسوم فتح حساب بالبنك الأهلي المصري

يطبق البنك الأهلي المصري رسوماً على معاملاته من خدمات ومنتجات يحصل عليها العملاء، ولـ فتح حساب مصرفي بالبنك الأهلي لابد من إيداع 1000 جنيه على الأقل، وسداد مصروفات إدارية بقيمة 84 جنيهاً، ولإصدار بطاقة خصم مباشر يتم دفع 50 جنيهاً، بجانب رسوم كشف حساب تبلغ 30 جنيهاً، و30 جنيهاً أخرى كمصروفات لخدمة الحساب.

رسوم ومصروفات خاصة بحسابات بنك مصر

وعلى الراغبين بفتح حساب ببنك مصر إيداع 1500 جنيه على الأقل، ودفع 30 جنيهاً مصروفات فتح الحساب، و30 جنيهاً أخرى رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر، ولإصدار كشف حساب يتم دفع مصروفات دورية بقيمة 55 جنيهاً كل 3 أشهر.

حسابات البنك التجاري الدولي

يعد البنك التجاري الدولي «CIB» أكبر البنوك الخاصة في مصر، ولفتح حساب به لابد من إيداع مبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه، ودفع 50 جنيهاً في بند مصروفات فتح الحساب، وجنيه دمغات.

ولإصدار كشف حساب دوري لعميل «CIB»، يتم تحصيل 100 جنيه سنوياً.

فعاليات سنوية ضمن مبادرة الشمول المالي

يشار إلى إطلاق البنك المركزي المصري 6 فعاليات سنوياً في إطار مبادرة الشمول المالي، والتي يتم فيها توجيه البنوك المحلية للعمل على جذب أكبر عدد من العملاء الجدد، خاصةً فئات المرأة والشباب وذوي الهمم، وأبرز تلك الفعاليات «اليوم العربي للشمول المالي» والتي يتم إطلاقها في أبريل من كل عام، و«اليوم العالمي للمرأة» يتم إطلاقه في مارس، و«اليوم العالمي للشباب» في أغسطس، و«احتفالية الفلاح» في سبتمبر، و«الادخار» في أكتوبر، و«ذوي الهمم» في ديسمبر.