تفاصيل خلاف نقيب «التشكيليين» والأمين العام بعد تجميد الحسابات البنكية

شهدت نقابة التشكيليين، في أغسطس الماضي، أزمة بين النقيب وأمين عام النقابة، بدأت عندما أرسلت النقيب، الدكتورة صفية القباني، محضر هيئة مكتب، لأحد البنوك، لاعتماد توقيعها على حسابات النقابة، وهو الأمر الذي وصفته أمين عام النقابة، الدكتورة ريهام عمران، بأنه «مخالف للحقيقة»، وفق بيان لها، مشيرة إلى أن النقيب، كتبت اسمها وصفتها في المحضر، دون علمها أو موافقتها، كما كتبت بعض أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهم ليسوا أعضاء بهيئة المكتب، وكتبت اسمًا، من خارج المجلس وهيئة المكتب، ليس له أي صفة، واستخدمت محضر الاجتماع في إضفاء الشرعية على مطالبتها باعتماد توقيعها لدى البنك، للتعامل على أموال النقابة، وكررت الأمر مع بنك آخر، لفتح حساب واعتماد توقيعها.

وعقب هذا، طلبت الدكتورة ريهام عمران، بصفتها أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين، تجميد الحسابات البنكية للنقابة، لوقف هذه المحاولة، التي وصفتها بالمخالفة للقانون، موضحة أن معظم صلاحيات تسيير العمل بالنقابة، مع الأمين العام، خاصة بعد استقالة الوكيل.

أمين عام النقابة تخلي مسؤوليتها عن أي قرارات تصدر عن النقابة عبر «فيس بوك»

وأكد الدكتورة ريهام عمران، أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين، أنها تخلي مسؤوليتها عن أية قرارات تصدر عن النقابة وتُنشر عبر الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، محذرة من تبعات البيانات أو القرارات التي يُجرى ترويجها على مواقع التواصل، واصفة ما يحدث، وفقا للبيان، بمحاولة الالتفاف على القوانين واللوائح، وتضليل أعضاء الجمعية العمومية بأخبار وقرارات تتعارض مع صحيح القانون.

تجميد حسابات نقابة التشكيليين في البنوك

وقالت ريهام عمران، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم تجميد حسابات النقابة ببنك الإسكندرية، بتاريخ 15 أغسطس 2021، وتم تجميد باقي حسابات النقابة بالبنوك بتاريخ 7 نوفمبر 2021 بناء على طلبها، للحفاظ على أموال أعضاء الجمعية العمومية، على أثر وجود مخالفات في النقابة، وتُجرى بشأنها حاليا تحقيقات بالنيابة العامة، موضحة أنه حدثت محاولات لاستبعاد أعضاء مجلس إدارة، للالتفاف على القوانين واللوائح، ومخالفة صحيح القانون، في محاولة لفك تجميد حسابات النقابة بالبنوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

شكاوى بالتزوير

وقالت أمين النقابة، في بيانها، إن هناك شكاوى تخص النقيب وأمين الصندوق، وبعض أعضاء مجلس الإدارة، تتضمن طعنا بالتزوير وانتحال صفة ومخالفات أخرى، تسببت في تجميد حسابات النقابة في جميع البنوك، حفاظا على أموال أعضاء الجمعية العمومية، مشيرة إلى أن هناك ادعاء بإصدار قرارات (مخالفة لصحيح القانون) باستبعاد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من جانب أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وكذا ادعاء تنصيب قائمين بأعمال هيئة المكتب (بالمخالفة لصحيح القانون).

مسؤوليات الأمين العام لنقابة التشكيليين

وأكدت ريهام عمران أن هناك قرارات صادرة عن اجتماع مجلس إدارة، غير مكتمل النصاب، وأسفرت عن قرارات منفردة في غير اكتمال النصاب القانوني للمجلس، وهذا الاجتماع تضمن تغييب بعض أعضاء مجلس الإدارة، وإثبات حضور آخرين، وتقديم اعتذارات مسببة من أعضاء مجلس الإدارة الذين تم ادعاء استبعادهم، كاشفة عن أنها باعتبارها الأمين العام، فهي صاحبة هذه الاختصاصات (يختص في حصر حضور الأعضاء وغيابهم وتلقي الاعتذارات أمين عام النقابة وفقا للقانون واللائحة).

«الوطن» تحاول التواصل مع نقيب التشكيليين

وتواصلت «الوطن» مع الدكتورة صفية القباني، نقيب «الفنانين التشكيليين»، التي رفضت الرد على الموضوع، في حين أكدت الفنانة التشكيلية ميرفت مرسي، عضو مجلس الإدارة، مقررة لجنة الإسكان، أن النيابة العامة تحقق مع النقيبة ومجموعة آخرين، بسبب قيام النقيب، بفصل 5 من أعضاء من مجلس الإدارة المنتخبين وتعيين 5 أعضاء آخرين.

وقالت مرسي، «قمنا مؤخرًا بتحرير محضر رقم 5326 نيابة قصر النيل، بخصوص الفصل والتشهير بنا، وكذلك التحايل على قانون النقابة، ومحاولة فتح حسابات جديدة للنقابة بعد غلق حسابات النقابة، رغم أن النقيب ليس لها حق التوقيع في البنك حسب قانون النقابة».