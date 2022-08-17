التفاصيل الكاملة لفيلم «خطة مازنجر» قبل طرحه بالسينمات

يترقب قطاع كبير من الجمهور، طرح فيلم «خطة مازنجر»، في السينمات، وذلك بعد شهور من التحضير والتصوير، وطرح البوستر الدعائي والبرومو الخاص بالفيلم.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم الدعوة عامة، قبل طرحه في السينمات بساعاتٍ، وهي كالتالي:

ملعومات عن فيلم «خطة مازنجر»

- فيلم اجتماعي كوميدي .

- تدور أحداثه حول شخصية الفنان حمدي المرغني، وياسمين رئيس، الذي يحاول أن يتزوج منها رغم كل العوائق التي تعرض لها، ويرتدي بدلة مازنجر، ويحاول التمثيل في فيلم كرتون أطفال، من أجل الحصول على المال .

- العمل من بطولة حمدي الميرغني، ياسمين رئيس، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، إسماعيل فرغلي، ياسر الطوبى، محمد رضوان,

برومو فيلم «خطة مازنجر» لـ ياسمين رئيس

- الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيرى وإخراج رامى رزق الله.

- البرومو الدعائي حقق 3 ملايين ونصف مشاهدة في 4 أيام فقط على يوتيوب .

- يسجل التجربة الانتاجية الثالثة لشركة «AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى»، بعد مسرحية «أحفاد ريا وسكينة» بطولة دينا الشربينى وياسمين رئيس التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية .

الأغنية الدعائية لفيلم «خطة مازنجر »

ويغني المطرب عمر كمال الأغنية الدعائية لفيلم «خطة مازنجر»، والأغنية تحمل اسم «هوا النهاردة إيه» من كلمات منة عدلى القيعى وألحان أحمد طارق يحيى.