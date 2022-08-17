8 أسباب وراء اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ.. أبرزها الأمان

لماذا وقع الاختيار على مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ؟.. سؤال تكرر كثيرا في الآونة الأخيرة مع التحضيرات النهائية للمؤتمر، خاصة مع وجود معايير متعارف عليها دوليا يحب أن تحققها الدولة المستضيفة.

وعن إجابة السؤال قال الدكتور سمير طنطاوي، عضو الهيئة الدولة للتغيرات المناخية، لـ«الوطن»، يمكن تلخيص أهم الشروط والمقومات في الآتي :

اشتراطات ومقومات مصرية

- اشترطت الأمم المتحدة في الدولة المستضيفة أن تكون مصنفة كدولة آمنة طبقا لتصنيف الأمم المتحدة، وأن تتمتع بشبكة متطورة من النقل والمواصلات والطيران والاتصالات وغيرها.

-كما يجب أن توفر الدولة المستضيفة للمشاركين العدد الكافي من الغرف الفندقية بمختلف المستويات لاستيعاب العدد الكبير من المشاركين.

-كما يلزم أن تتوفر بمدينة الاستضافة كل المرافق الحيوية كالشرطة والأمن والمستشفيات والمطارات والفنادق والمطاعم وغيرها.

- تتمتع شرم الشيخ بعدد من المقومات منها استضافتها للعديد من المؤتمرات المهمة من قبل وتتمتع بالعديد من المزايا المناخية وعوامل الجذب السياحي والأمن والنظافة والمطار والخدمات الطبية العالمية.

- اكتسبت مصر خبرات من خلال استضافة مثل هذه المؤتمرات ذات الطابع الدولي المهم، وذلك من شأنه أن يضع مزيدا من الالتزامات على كل فرد تستضيف بلاده مثل هذا المؤتمر.

- تمتلك المدينة العديد من المقومات اللوجستية لاستضافة أحداث عالمية بحجم مؤتمر الأطراف.

- تعد مدينة شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة وصفرية الانبعاثات Zero-Carbon City

- سبق للمدينة استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في 2018، وعلي الرغم من أن اتفاقية التغيرات المناخية واتفاقية الحفاظ على التنوع الحيوي كلاهما تتبعان الأمم المتحدة، إلا أن مؤتمرات التغيرات المناخية تشهد اهتماما أكبر ويشارك فيها عدد أكبر من المشاركين من مختلف المستويات كوفود الدول، والخبراء، وممثلي المنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والإعلاميين، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.