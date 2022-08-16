فريق «سنة أولى خطف» يحتفل بتصوير الفيلم في منطقة «شبرامنت»

يواصل صناع فيلم «سنة أولى خطف»، تصوير مشاهد العمل بمنطقة «شبرامنت»، وتحديدًا داخل أحد الهناجر الكبرى بالمنطقة، حيث استمرت عمليات التصوير حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وجاءت المشاهد الأولى، بحضور نجوم الفيلم «بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومي كساب، وعلى غالب»، بالإضافة إلى 5 أطفال يشاركون بأدوار محورية في العمل.

الانتهاء من تصوير مشاهد أكشن في إطار كوميدي

ومن جانبه، أكد المخرج أسامة عمر، في بيانٍ صحفي، أن المشاهد التي تم تصويرها تضمنت العديد من مشاهد الأكشن في إطار كوميدي، مشيرًا إلى أن فريق العمل حرص على الاحتفال بتصوير الفيلم في جو تسوده البهجة، وخاصة أنهم انتهوا من تصوير نصف مشاهد الفيلم بصفة عامة.

وأضاف مخرج الفيلم، أنه يتبقى له العديد من المشاهد المقرر تصويرها ما بين الغردقة والقاهرة، وسوف يتم تحديد مواعيد التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفًا أن فريق الفيلم انتهى من تصوير بعض المشاهد داخل فيلا على طريق الإسكندرية الصحراوي، بالإضافة إلى بعض الأماكن المهجورة وبعض الشقق داخل كومباوند.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم «سنة أولى خطف»

وأشار إلى أن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي اجتماعي، مشيرًا إلى أن العمل يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، ما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

فيلم «سنة أولى خطف»، سيناريو وحوار باسل مجدي، إخراج أسامة عمر، إنتاج «فريمز»، للإنتاج والتوزيع، وهو من بطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومي كساب، وأحمد صيام، وياسر الطوبجي، وعلى غالب، وإسماعيل فرغلي، ونورين كريم، وحسن عيد، وصباح جميل، ونوليا مصطفى، ونائلة عارف، وإيمان يوسف وعصام شاهين.