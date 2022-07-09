مي كساب تكشف كواليس تصوير الجزء الرابع من «اللعبة»: هنصور في أوروبا

قالت الفنانة مي كساب، إنها ستبدأ تصوير مسلسل «اللعبة» في أكتوبر المقبل، لافتة إلى أنّ الجزء الرابع ما زال حتى الآن في مرحلة الكتابة، منوهة باحتمالية تصوير بعض مشاهد الجزء الرابع في أوروبا.

تعلق الجمهور بشخصيات مسلسل اللعبة

وأضافت كساب، في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى على «راديو 9090»، أنّ أهم أسباب نجاح المسلسل أن الشخصيات مكتوبة بشكل جيد جدًا من حيث الكتابة والأداء ورسم الشخصية، لافتة إلى أنّ هناك ارتباطا شديدا بشخصيات مسلسل اللعبة.

وتابع: «الناس متعلقة بالشخصيات، أنا ده لمسته، أنا لما بنزل مثلًا مدرسة فريدة، العيال عرفوني بباروكة أو من غيرها أن دي شيمو، فبيسالوني في اللعبة 4؟ قلتلهم اه هنصور في شهر 10، هيه في اللعبة 4، كنت عايزة اطلع الموبايل أصور، بس خوفت يقولوا الفنانة محدثة ومش مصدقة نفسها».

الجمهور انقسم لتشجيع فريقي اللعبة

وأوضحت كساب أن الجمهور متعلق بالفرقتين «ماظو ووسيم» وأنهم انقسموا إلى فريقين، لافتة إلى أنها تبادر بسؤال الجمهور بالشارع عن ماهية الفريق الذي يشجعونه، منوهة عن فرحتها في حال كانوا يشجعون فريق «ماظو»، واتهامهم بالرومانسية المفرطة و«التلزيق» حال كانوا يشجعوا فريق وسيم، وهو ما يستقبله الجمهور بروح الفكاهه.

ولفتت كساب إلى إصابتهم بالقلق مع كل موسم جديد لمسلسل اللعبة من استقبال الجمهور به، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الثاني، وتابعت « الموسم التاني نجح نجاح ساحق أصلا، أحنا كلنا أتخضينا من نجاحه، فكنا مرعوبين واحنا بنعمل الموسم التالت»، مشيرة إلى أن نجاح الموسم الثالث أوضح لهم تعلق الجمهور الشديد بالمسلسل، وهو ما ظهر بتجاوزه عن إخفاق فريق العمل ببعض الحلقات، منوهة أن هشام ماجد وشيكو يبذلون أقصى جهدهم لكتابة موسم مميز.