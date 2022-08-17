المناخ السيئ كلمة السر.. لماذا ارتفعت أسعار القطن عالميا؟

شهدت أسعار القطن ارتفاعا خلال تعاملات أمس، وبحسب «تريدينج إيكونوميكس» فقد ارتفعت العقود الآجلة للقطن فوق 120 سنتا للرطل (450 جراما)، وهو أعلى مستوى في أكثر من 7 أسابيع، حيث وازن التجار احتمالات انخفاض الإنتاج مقابل انخفاض الطلب.

وأظهر أحدث تقرير للمحاصيل لوزارة الزراعة الأمريكية أن الإنتاج لعام 2022-2023 انخفض إلى 12.6 مليون بالة، وهو أدنى مستوى منذ موسم 2009 - 2010.

وتنخفض توقعات الإنتاج الجديدة أيضًا بنحو 19% عن 2021-2022، وفي الوقت نفسه، لا تزال محاصيل القطن في الهند، وهي منتج رئيسي آخر، مهددة بسبب الظروف الجوية السيئة وهجمات الآفات في مناطق النمو الرئيسية.

وبحسب المنصة فمن المتوقع تداول القطن عند 118.57 سنتا للرطل بنهاية الربع الجاري، والتداول عند 131.88 سنتا في غضون 12 شهرًا.

أعلى مستوى على الإطلاق

تاريخياً، وصل القطن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 227 سنتا في مارس 2011.

وتضم قائمة كبار منتجي القطن الصين والهند، تليها الولايات المتحدة وباكستان والبرازيل وأستراليا وأوزبكستان، وتُعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للقطن، حيث تمثل 40% من إجمالي الصادرات، وفي نوفمبر الماضي، سجلت أسعار القطن أعلى مستوى سعري في 10 سنوات تقريباً.

وتشير التوقعات إلى انخفاض الطلب على القطن بين التجار بسبب الضغوط التضخمية المرتفعة، ونتيجة لعمليات الإغلاق التي طبقتها الصين الفترة الماضية لمنع تفشي فيروس كورونا.

التشديد النقدي القوي من البنوك المركزية يثير مخاوف

وخلال الفترة الماضية أثار التشديد النقدي القوي من قبل البنوك المركزية الكبرى مخاوف من حدوث ركود عالمي، وبالتالي انخفاض طلب المستهلكين، في الوقت الذي قدرت فيه وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها لشهر يونيو الماضي أن الإنتاج كان أعلى قليلاً، وأن الاستهلاك تراجع بشكل طفيف لسوق القطن العالمي 2022/2023، مع الحفاظ على توقعات المخزونات النهائية.