تسمم طالبة بحبة حفظ الغلال في كفر الشيخ.. كانت تجني المحصول ولم تغسل يدها

توفيت طالبة في الصف الثالث الإعدادي، بمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ مصرعها، وذلك إثر إصابتها بحالة إعياء شديد وقيء أثناء تناولها وجبة العشاء مع أسرتها عقب فراغهم من تخزين محصول الأرز الشعير بقريتهم بقطاع غرب المنصوري، بذات المركز السابق ذكره، وأُخطرت جهات التحقيق.

إخطار مديرية الأمن بالواقعة

وكان اللواء خالد عبدالسلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية تلقيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الحامول، بورود بلاغ يفيد بتسمم طالبة بالصف الثالث الإعدادي، والتي تقيم مع أسرتها بقرية 75 بقطاع غرب المنصوري، بمركز الحامول، بالمحافظة، وذلك إثر إصابتها بحالة تسمم جراء ملامستها لحبة حفظ الغلال، وتوفيت.

التحريات الأولية: لم تغسل يديها

وتبين من خلال انتقال عدد من ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، لمكان الواقعة، وبسؤال والد الطالبة المتوفية ويدعى «ع. ر» ويعمل سائقاً، أن نجلته وتدعى «ر. ع» كانت تعمل معهم لتساعدهم لنزع حبوب حفظ الغلال من داخل محصول الأرز الشعير، لتلامس يدها حبة حفظ الغلال وعقب الفراغ من ذلك، لم تغسل يدها جيداً ثم تناولوا جميعًا الطعام، وعقب ذلك شعرت نجلته بحالة إعياء وألم وقيء، وجرى نقلها إلى مستشفى الحامول المركزي، بكفر الشيخ، لعمل الإسعافات الطبية اللازم داخل المستشفى جراء إصابتها ولكنها قد توفيت.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.