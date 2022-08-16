محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية.. نسبة النجاح 90.54%

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 90.54%، إذ تقدم للامتحانات 12 ألفا و554 طالبا وطالبة، نجح منهم 11 ألف و367 طالب وطالبة.

اعتماد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بكفر الشيخ

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ، نتيجة الدور الثاني للإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، كما اعتمد أيضا نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية القسم المهني بنسبة 100%.

جاء ذلك، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.