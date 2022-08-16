الحكم بإعدام قهوجي قتل أحد الاشخاص بـ«قطعة خشبية» وألقى جثته في المياه

قضت محكمة جنايات بنها بإعدام قهوجي لإقدامه على قتل أحد الأشخاص بقطعة خشبية مع سبق الإصرار والترصد داخل المحل الخاص به، وسرقة مقتنيات المحل، بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بإعدامه بتهمة القتل، حيث كانت المحكمة أحالت المتهم لدار الإفتاء لاستطلاع الرأي الشرعي بإعدامهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، ووكيل النيابة وليد محسن إسماعيل وأمانة سر محمد فرحات.

أمر إحالة المتهم بقتل صديقه بطوخ

ووجهت أجهزة التحقيقات في القضية تهمة القتل للمتهم أشرف إسحاق عبيد جاب الله، قهوجي، إذ أقدم على قتل محمد مسعد عبد العاطي داخل المحل الخاص به بقطعة خشبية خلال نومه، حيث سدد له ضربتين وبعد أن تأكد من وفاته وضعه في سيارة، وألقى الجثة في أحد المصارف المائية.

المحكمة توجه للمتهم تهمة القتل والسرقة

ووجهت المحكمة للمتهم تهم أخرى اقترنت بقتله المجني عليه، وهي سرقة المنقولات والمتعلقات الشخصية المثبتة في أوراق القضية، وشرع في سرقة مستندات أخرى مثبتة لدين إيصالات أمانة والمملوكة للمجني عليه، بأن توجه لمسكنه ليلًا محاولًا فتح باب مسكنه إلا أنه لم يستطع لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تناهي لسمعه أصوات بعض الجيران، وفتح باب المسكن وفر هاربا، كما أحرز المتهم مسوغ من ضرورة شخصية أو حرية أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص وهي «قطعة خشبية».

وقضت المحكمة بإعدام المتهم شنقا لقيامه بقتل المجني عليه وألزمته المصروفات ومصادرة أداة الجريمة.