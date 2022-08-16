أول رد فعل من والدة شيماء جمال بعد إحالة أوراق المتهمين للمفتي: ركعتان شكر لله

فرحة عارمة شهدها محيط محكمة جنايات جنوب الجيزة انتابت أهالي شيماء جمال وتحديداً والدتها بعد إحالة أوراق المتهمين بقتلها ودفنها في أحد المزارع بمنطقة أبو صير في البدرشين إلى فضيلة المفتي، في رابع جلسات المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة قد أحالت أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدام المتهمين، وحددت جلسة 11 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

والدة الضحية تسجد ركعتين شكر لله بعد سماع الحكم

وفور علم والدة شيماء جمال بحكم المحكمة وإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي رفعت صورة نجلتها خارج المحكمة ووضعتها أرضاً وسجدت عليها ركعتين شكر لله.

رسالة والدة شيماء جمال لابنتها الراحلة

ونظرت والدة شيماء جمال إلى صورتها عقب انتهائها من سجدي الشكر، قائلة وعينيها تغمر بدموع الفرحة وتحدث صورة نجلتها: «أنا جبتلك حقك أهو يا حبيبتي.. زي ما وعدتك»، وظلت الأم تشكر جميع الموجودين خارج المحكمة على وقوفهم بجانبها الفترة الماضية، وصرخت بفرحة قائلة: «يحيا العدل.. يحيا العدل».

الأم تحدد موعد عزاء نجلتها

وأكّدت والدة شيماء جمال أنها سوف تقيم عزاء ابنتها في الأسبوع نفسه الذي سيتمّ فيه تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين الزوج وشريكه في الجريمة، موضحة أنَّها لم تكن تتوقع الحكم بهذه السرعة على المتهمين.