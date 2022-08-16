عاجل.. إحالة أوراق المتهم بقتل شيماء جمال إلى المفتي

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بإحالة أوراق المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال، وصديقه، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، عن التهمة المنسوبة له؛ لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

سماع مرافعة المتهم الثاني

كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب، أجلت الجلسة الماضية التي عقدت أمس الإثنين، لسماع دفاع المتهم الثاني في القضية التي يواجهان فيها تهمة القتل العمد.

وشهدت جلسة أمس مشادة كلامية بين والدة المجني عليها شيماء جمال والمتهمين أثناء نظر القضية، بعد رؤيتها كبير الأطباء الشرعيين وكبير الأطباء النفسيين، ما استدعى رئيس المحكمة إلى الأمر بحجزها لحين الانتهاء من الجلسة، داخل غرفة في المحكمة بسبب انفعالها على المتهمين.

واستمعت هيئة المحكمة، أمس الإثنين، إلى دفاع المتهم الأول الذي اعترف بارتكابه الجريمة بعد تلقيه تهديدات من قبل المجني عليها بإخبار زوجته الأولى بزواجهما، وعليه استأجر مزرعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة واستدرج شيماء جمال إليها، ونفذ المخطط الذي كان قد وضعه مع شريكه المتهم الثاني حسين الغرابلي.

مخطط للتخلص من المجني عليها

وبعد الانتهاء من تنفيذ الجريمة قيّد المتهم الأول المجني عليه شيماء جمال بسلاسل حديدية لسحب جثتها وإلقائها داخل حفرة أعدها لها، ومن ثم سكب عليها مادة حارقة «مياه نار» لتشويه معالم جثمانها.

وكشف المتهم الثاني عن الجريمة بعد إبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن الواقعة، وبالانتقال إلى مكان المزرعة تبيّن صحة البلاغ، وتم القبض على المتهمان، وفي 7 يوليو الماضي أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالتهما إلى محكمة الجنايات المختصة لنظر القضية التي يواجهان فيها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.