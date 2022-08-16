والدة شيماء جمال تكشف تفاصيل احتجازها وتعترف: «أنا فعلا صرخت»

ظهرت والدة شيماء جمال، صباح اليوم الثلاثاء في محيط محكمة جنايات جنوب الجيزة، قبل بدء الجلسة الرابعة من محاكمة زوج ابنتها وصديقه المتهمين بقتل ودفن شيماء جمال داخل إحدى المزارع بمنطقة «البدرشين» في الجيزة.

بانرات لـ شيماء جمال بمحيط المحكمة

وقفت والدة شيماء جمال أمام الحواجز الحديدية التي وضعتها أجهزة الأمن في محيط محكمة جنايات جنوب الجيزة، في انتظار بدء جلسة اليوم، تحمل في يد المصحف، وفي يدٍ أخرى «بانر» عليه صورة ابنتها «شيماء»، ومكتوب عليه «كل نفس ذائقة الموت.. المذيعة شيماء جمال ضحية الغدر».

تفاصيل احتجاز والدة شيماء جمال

وروت والدة شيماء جمال تفاصيل حجزها أمس الاثنين أثناء انعقاد جلسة محاكمة المتهمين، قائلة إنَّ ذلك حدث بسبب نشوب مشادة كلامية بينها وبين المتهمين في القضية الزوج وشريكه، موضحة «اتحبست امبارح علشان خاطر بنتي، ومستعدة أتحبس العمر كله، ومش زعلانة من القاضي لأنّي فعلا تجاوزت، وصرخت وقولت الحق فين.. عاوزين إعدامهم الاتنين».

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت أمس، وضع والدة شيماء جمال في الحجز أثناء انعقاد الجلسة، بسبب صراخها المستمر وتوجيه التهم والسباب إلى المتهمين الموجودين داخل القفص، ليتدخل القاضي محاولًا إسكاتها إلا أنَّها لم تصمت ليضطر إلى حجزها داخل مكتب.