زوج شيماء جمال يعترف بالواقعة أمام المحكمة: «كانت هتموتني لو مموتهاش»

اعترف زوج شيماء جمال بواقعة قتلها ودفنها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة بالاشتراك مع صديقه، اليوم الثلاثاء، وذلك في رابع جلسات محاكمته اليوم بمحكمة جنايات جنوب الجيزة.

وقال المتهم الأول زوج الضحية، أمام هيئة المحكمة: «أيوة أنا قتلتها ولكن دون سبق إصرار أو ترصد، مكنتش مخطط لارتكاب الجريمة نهائي واللي حصل إني كنت مأجر المزرعة للاستثمار فقط، وكنت واخد المجني عليها علشان تشوفها ولو عجبتها كنت هشتريها لها وأطلقها بعدها».

المتهم الأول: الضحية هددتني بسكين داخل المزرعة

وأضاف المتهم الأول أمام المحكمة، أنَّ المجني عليها شيماء جمال هددته أثناء تواجدهما في المزرعة بسكين بعد حدوث مشادة بينهما تطورت إلى تطاول بالأيدي، «كانت هتموتني لو أنا مموتهاش، آه قتلتها لكن دون سبق إصرار أو ترصد».

أقوال المتهم أمام النيابة

يُشار إلى أنَّ أقوال المتهم الأول تختلف تمامًا عما اعترف به أمام النيابة العامة، إذ أنَّه اعترف أنه خطط لقتل شيماء جمال واستأجر المزرعة للتنفيذ، فضلًا عن قوله بأنَّه وضع مخططين قبل ذلك وفشل في تنفيذهما إلى أن نجح في تنفيذ مخطط استئجار المزرعة.