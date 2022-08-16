منع والدة شيماء جمال من حضور رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتلها

قررت الجهات المختصة، اليوم، منع والدة شيماء جمال من دخول محكمة جنايات جنوب الجيزة وحضور الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين بقتل ودفن شيماء جمال في مزرعة بمنطقة البدرشين في الجيزة، على خلفية ما سببته من أحداث أثناء جلسة الأمس.

بقاء والدة شيماء جمال خارج الكردون الأمني للمحكمة

ويترتب على قرار منع والدة شيماء جمال من دخول المحكمة وحضور جلسة محاكمة المتهمين بقتل نجلتها، بقائها خارج الكردون الأمني المحيط بالمحكمة، وانتظارها لقرار المحكمة بالخارج رفقة باقي أفراد أسرتها، الذين جاؤوا برفقتها منذ صباح اليوم الثلاثاء، رافعين صور شيماء جمال مكتوب عليها آيات قرآنية ومطالبين بحقها.

حجز والدة شيماء جمال أثناء جلسة محاكمة أمس

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة قد قررت أمس خلال الجلسة الثالثة من محاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال وضع والدة المجني عليها في الحجز، نظراً لما فعلته من صراخ وتوجيه التهم والسباب إلى المتهمين الموجودين داخل القفص بالمحكمة، وكان القاضي قد حاول تهدئة والدة شيماء ولكن دون جدوى ليضطر إلى حجزها داخل أحد المكاتب لحين انتهاء الجلسة.