كواليس 36 ساعة قضاها عامل داخل حفرة بين الحياة والموت.. «كان عاوز آثار»

كان هدفه هو التنقيب عن الآثار حالماً الفوز بقطعة منها، ولكنه لم يكن يعلم أن الأمر سيصل إلى انهيار الحفرة وهو موجود داخلها، ليبقى فترة تقترب من الـ 36 ساعة، عاش خلالها أصعب اللحظات بين الحياة والموت، لا يعلم ما إذا كان سيخرج منها على قيد الحياة أم إنه سيتم انتشاله جثة هامدة.

«الوطن» تستعرض كواليس الـ 36 ساعة التي قضاها العامل في الحفرة، والمحاولات المستمرة من جانب قوات الحماية المدنية لاستخراجه على قيد الحياة، وفقاً لما كشفته أجهزة الأمن بشأن الواقعة.

4 شركاء ينقبون عن الآثار في منشأة القناطر

بدأت الواقعة باتفاق بين 4 شركاء في التنقيب عن الآثار في منطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، قرروا تجهيز أدوات الحفر والتنقيب والحبال وفي اليوم المحدد لبداية الحفر تجمع الـ 4 أفراد في المكان المحدد وبدأوا علميات الحفر.

انهيار الحفرة وداخلها أحد العمال وهروب الباقين

وأثناء عمليات الحفر والتنقيب، أمسك أحدهم الحبل ونزل إلى الحفرة وبقي الآخرون خارجها، وبشكل مفاجئ انهارت الحفرة على العامل الذي كان بداخلها، وحاول شركاؤه مساعدته وإخراجه من الحفرة ولكن دون جدوى، ولم يجد شركاؤه سوى الهروب من المكان التنقيب خوفاً من افتضاح أمرهم.

بدء محاولات استخراج العامل من الحفرة

وفور ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية في الجيزة يُفيد بانهيار حفرة على عامل أثناء التنقيب عن الآثار في منطقة منشأة القناطر، تحركت كل قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وبدأت منذ صباح الاثنين الماضي، محاولات استخراج العامل وهو على قيد الحياة.

الحماية المدنية تتأكد: العامل ما زال على قيد الحياة

وبدأت قوات الحماية المدنية جهودها في استخراج العامل الموجود داخل الحفرة منذ انهيارها، وتأكدت أنه مازال على قيد الحياة، واستمرت محاولات انقاذه على مدار ما يقرب من 36 ساعة كاملة ظل خلالها العامل في الحفرة.

الحماية المدنية تزود العامل بـ «عصائر ومياه»

ومن أجل الحفاظ على صحة وسلامة العامل، وضمان بقائه على قيد الحياة حتى يتم نجاح محاولات استخراجه من الحفرة التي كانت عبارة عن ماسورة تحت الأرض، وكانوا يتواصلون معه حتى يتأكدوا أنه ما زال حياً.

استخراج العامل حياً من الحفرة

وبعد محاولات مستمرة من جانب الحماية المدنية في الجيزة، نجحوا ظهر أمس الثلاثاء في استخراج العامل على قيد الحياة، وكان بصحة جيدة أثناء لحظات خروجه من الحفرة.