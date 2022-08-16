استخراج عامل من حفرة للتنقيب عن الآثار بمنشأة القناطر.. «طلع حي»

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من استخراج عامل حيا، بعدما سقطت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في منشأة القناطر، وأكدت مصادر أن العامل بصحة جيدة، وتم استخراجه بعد احتجازه منذ صباح أمس، حيث تم تزويده بمياه وعصائر، خلال فترة احتجازه داخل ماسورة أسفل الأتربة.

انهيار الحفرة على العامل خلال التنقيب

وانهارت حفرة على عامل خلال التنقيب عن الآثار في منشأة القناطر، وفر 3 من شركائه هاربين، وبقي العامل الذي ما زال على قيد الحياة أسفل الانهيار، والذي تم استخراجه بواسطة رجال الحماية المدنية بالجيزة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

بلاغ إلى مركز شرطة منشأة القناطر

ورد بلاغ لمركز شرطة منشأة القناطر بانهيار حفرة خلال تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار، فأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة التي أجراها المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، انهيار حفرة خلال تنقيب 4 أشخاص عن الآثار، مما أسفر عن احتجاز عامل اسفلها، بينما فر الآخرون هاربين، وتم استخراج العامل الذي ما زال على قيد الحياة، بواسطة رجال الحماية المدنية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.