محاولات لإنقاذ عامل انهارت عليه حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار: تزويده بعصائر ومياه

يواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة، محاولات نجدة عامل سقطت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في منشأة القناطر، وأكدت مصادر أن العامل ما زال على قيد الحياة، ويجرى تزويده بمياه وعصائر، لكونه محتجزا داخل ماسورة أسفل الأتربة، منذ نحو 24 ساعة.

وانهارت حفرة على عامل خلال التنقيب عن الآثار في منشأة القناطر، وفر 3 من شركائه هاربين، وجار استخراج العامل الذي ما زال على قيد الحياة من أسفل الانهيار، بواسطة رجال الحماية المدنية بالجيزة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

ورد بلاغ لمركز شرطة منشأة القناطر بانهيار حفرة خلال تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار، فأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، نائبا مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وتوجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة التي أجراها المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، انهيار حفرة خلال تنقيب 4 أشخاص عن الآثار، ما أسفر عن احتجاز عامل اسفلها، بينما فر الآخرون هاربين، وجار تكثيف الجهود لاستخراج العامل الذي ما زال على قيد الحياة، بواسطة رجال الحماية المدنية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.