انهيار حفرة على عامل أثناء التنقيب عن الآثار بمنشأة القناطر

انهارت حفرة على عامل خلال التنقيب عن الآثار في منشأة القناطر، وفر 3 من شركائه هاربين، وجار استخراج العامل الذي ما زال على قيد الحياة من أسفل الانهيار، بواسطة رجال الحماية المدنية بالجيزة، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة.

بلاغ بالواقعة

ورد بلاغ لمركز شرطة منشأة القناطر بانهيار حفرة خلال تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار، فأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة امنية إلى محل الواقعة.

انهيار حفرة خلال تنقيب 4 عن الآثار

وكشفت المعاينة التي أجراها المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، انهيار حفرة خلال تنقيب 4 أشخاص عن الآثار، ما أسفر عن احتجاز عامل أسفلها، بينما فر الآخران هاربين، وجار تكثيف الجهود لاستخراج العامل الذي ما زال على قيد الحياة، بواسطة رجال الحماية المدنية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.