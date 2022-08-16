لحظة استخراج عامل حيا من حفرة بعد تنقيبه عن الآثار بمنشأة القناطر «فيديو»

حصلت «الوطن» على مقطع فيديو للحظة استخراج عامل حيا، بعدما سقطت عليه حفرة في أثناء التنقيب عن الآثار في منشأة القناطر، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من استخراجه بصحة جيدة، بعد احتجازه منذ صباح أمس، حيث تم تزويده بمياه وعصائر، خلال فترة احتجازه داخل ماسورة أسفل الأتربة.

لحظة استخراج عامل حيًا من حفرة

وانهارت حفرة على عامل خلال التنقيب عن الآثار في منشأة القناطر، وفر 3 من شركائه هاربين، وبقي العامل الذي ما زال على قيد الحياة أسفل الانهيار، والذي تم استخراجه بواسطة رجال الحماية المدنية بالجيزة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز شرطة منشأة القناطر بانهيار حفرة خلال تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار، فأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة.

وكشفت المعاينة التي أجراها المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، انهيار حفرة خلال تنقيب 4 أشخاص عن الآثار، مما أسفر عن احتجاز عامل اسفلها، بينما فر الآخرون هاربين، وتم استخراج العامل الذي ما زال على قيد الحياة، بواسطة رجال الحماية المدنية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.