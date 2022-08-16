رئيس جامعة الأقصر يفتتح 3 معارض تشكيلية بكلية الفنون الجميلة

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ثلاثة معارض فنية بقاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة، تضم 41 عملاً تشكيلياً تدور في فلك القديم والحديث، وتستلهم بعض موضوعاتها من الحضارة المصرية القديمة، وتتطرق إلى التواصل الرقمي والعمل عن بعد.

رافق رئيس جامعة الأقصر، خلال الاحتفال، كل من الدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور جمال سيد، أمين عام الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والفنانين التشكيليين.

البرنامج الأكاديمي لكلية الفنون الجميلة

وافتتح رئيس الجامعة المعارض التشكيلية التي تأتي ضمن البرنامج الأكاديمي لكلية الفنون الجميلة، وتستمر 10 أيام ويحمل المعرض الأول عنوان «المرأة والثور.. جماليات الشكل بين الواقع والرمزية»، ويحتوي على 14 عملا فنياً نحت بارز على نحاس مطروق، للفنان الدكتور صلاح شعبان، وتدور أعمال المعرض في فلك العلاقة بين المرأة والرجل، على مر التاريخ وحتى اليوم.

وأما المعرض الثاني فيحمل عنوان «حجر رشيد.. تجربة من وحي حجر رشيد»، ويحتوي على 15 عملا فنيا للفنان الدكتور أيمن قدري، والمعرض يقُام في نسخته الثالثة، بعد عرض أعماله بكل من قبرص والقاهرة.

وأما المعرض الثالث فينتقل بزواره إلى عالم الديكور والتصميم، ويحمل عنوان «التصميم الداخلي.. وتعزيز التواصل الرقمي»، ويعرض 12 لوحة وتصميما للفنان الدكتور أسامة حسن، وتعالج بعض ما فرضته جائحة كورونا من ظروف أكدت الحاجة إلى تعزيز التواصل بين البشر عبر المواقع المختلفة على شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وفرض العمل بالمنزل على الكثير من العاملين.

رئيس جامعة الأقصر يشيد بمستوى المعروضات

من جانبه أشاد الدكتور حمدي حسين، بمستوى أعمال المعارض الثلاثة، مؤكدًا اهتمام الجامعة بدعم الفن التشكيلي، لدوره المهم في نشر ثقافة الجمال التي تسهم في نشر الوعي لدى أفراد المجتمع وترفع الحس الفني، وتعزز ثقافة الإنتاج الفني.