محاذير امتحانات القدرات في كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية 2022 

انطلقت امتحانات القدرات في كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، اليوم الأربعاء، والتي تستمر حتى يوم الأحد 7 اغسطس المقبل، فيما أصدرت الكلية عددا من المحاذير للطلاب خلال فترة توافدهم على الكلية أثناء أيام الامتحانات، منها ما يمنع عمليات الغش وأخرى للحفاظ على الآداب العامة والصحة.

تنبيهات للطلاب

وحصلت «الوطن» على ورقة المحاذير والتعليمات التي وجهتها كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية لطلابها قبل بدء امتحانات القدرات، والتي جاءت على النحو التالي:

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا بارتداء الكمامه الطبيه والقفازات أثناء الحجز وأثناء إجراء الاختبار.

- يحظر على الطلاب الحضور للحرم الجامعي بملابس غير لائقة مثل «بنطلونات الجينز المقطعة أو الشورت».

- لن يتم استرداد رسوم الامتحان تحت أي ظرف من الظروف حيث أن مسؤولية التقديم تقع على الطالب كاملة وعليه الالتزام بما تقدم له.

- على كل طالب الالتزام باحضار الأدوات المنصوص عليها بدليل الطالب الموجود على موقع التنسيق.

- غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده التنسيق لإجراء الإختبار.

الغاء نتيجة الاختبار لهذه الأسباب

- ممنوع منعاً باتاً دخول أي أجهزة إلكترونية أو الهاتف المحمول أو (smart watch) إلى لجنة الامتحان وكل من يخالف هذه التعليمات يعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه هاتف محمول حتى وإن كان مغلق أو أي أجهزة إلكترونيه أخرى ويلغي امتحان الطالب ولا يسمح له بالتقدم مرة أخرى.

- ممنوع نهائيآ تصوير الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.