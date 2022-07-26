امتحانات القدرات في كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.. موعد وشروط

تنطلق امتحانات القدرات في كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، غداً الأربعاء، على أن تستمر الطلبات حتى يوم الأحد 7 أغسطس المقبل، حيث تستقبل الطلاب الراغبين في التقدم لاختبارات القدرات «عمارة - فنون» للتسجيل للامتحان، وذلك بعدما بدأت الكلية في استقبال الطلاب لاستلام ملف الطالب وتسليمه رقم الجلوس، وفقاً لتسجيله على موقع التنسيق، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات التسجيل في امتحانات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وفقا للآتي:

– التسجيل على موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت مع الالتزام بكافة التعليمات المعلنه على موقع التنسيق اثناء التسجيل www.tansik.egypt.gov.eg

- يقوم الطالب بتسجيل بياناته على رابط تسجيل حوافظ السداد لاختبارات القدرات، وهي الخاصة بجامعة الاسكندرية، مع مراعاة تسجيل الرقم القومي بالأرقام الإنجليزية وليس بالعربية، ثم يتم السداد من خلال منافذ التحصيل المرفقة مع طباعة إيصال السداد وفقاً للرسوم المقررة.

عنوان كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

– يتوجه الطالب إلى مقر كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية المبنى الرئيسي التي تقبع في 108 شارع عبد السلام عارف بمظلوم، وذلك لاستكمال باقی الاجراءات وتحديد موعد الامتحان وفقا للموعد المحدد في استمارة تسجيله بالكلية، ومن ثم استلام رقم الجلوس الخاص به معتمد ومختوم من الكلية.

أوراق مطلوبة في امتحانات قدرات فنون جميلة

يجب على كل طالب إحضار تلك الأوراق لكل اختبار على حدة «عمارة أو فنون»:

- نسخة مطبوعة من الاستمارة المسجل بها على موقع التنسيق موضح بها بياناته التي قام بتسجيلها.

- إيصال السداد الإلكتروني + صورة منه + صورة حافظة سداد الخدمات.

- عدد 2 صورة من شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي.

- أصل رقم الجلوس للثانوية العامة ( للاطلاع ) + نسختين منه.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب.

- يسمح فقط بدخول الطالب أو ولي الأمر فقط تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.