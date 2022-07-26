مواعيد اختبارات القدرات في كلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط

يبدأ طلاب الثانوية العامة في محافظة أسيوط وبعد انتهائهم من أداءهم لامتحانات الشهادة الثانوية وعقب فترة استراحة قليلة للتفكير في المرحلة الجديدة وهي تنسيق القبول بالجامعات المصرية، حيث يكون التفكير في الكليات المتاحة بعد إعلان النتيجة والمجموع المختار لكل الكليات، وفتح مكاتب تنسيق الجامعات لتعلن للطلبة استعداد استقبالهم لتسجيل رغباتهم الإلكترونية، وتحديد بيان إعلان الترشح للكليات واختبارات القدرات الخاصة بكل كلية لاستكمال باقي إجراءات التنسيق بها.

موعد وأيام اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط

تبدأ اليوم كلية الفنون الجميلة بجامعة اسيوط أولى أيام اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالكلية مراعاة للبعد الاجتماعي للطلاب وتسهيلا وتخفيفا من عناء السفر تبدأ اختبارات القدرات من يوم الاثنين 25/7/2022 لتسجيل ودفع المصروفات ويوم الثلاثاء 26/7/2022 أيضا تسجيل ودفع المصروفات ويوم الأربعاء والخميس 27/7/2022 و28/7/2022 للامتحان.

وعلى أن تستأنف العمل يوم السبت 30/7/2022 تسجيل ودفع مصروفات فقط والأحد والاثنين 31/7/2022 و1/8/2022 للامتحان المرحلة الثالثة يوم الثلاثاء 2/8/2022 تسجيل ودفع مصروفات فقط، ويوم الأربعاء 3/8/2022 والخميس 4/8/2022 والسبت 6/8/2022 آخر أيام أداء امتحانات اختبارات القدرات المحددة حسب جدول زمني حدده مجلس الكلية للطلاب المتقدمين.

أقسام كلية الفنون الجميلة

تحتوى كلية الفنون الجميلة على اقسام مختلفة ومتعددة داخل الكلية يلتحق الطلاب بها حسب رغباتهم وترشيح مكتب التنسيق الخاصة بالجامعة لها منها قسم النحت – قسم الجرافيك – قسم الديكور – قسم العمارة – قسم التصوير خمسة أقسام تفتح أبوابها لطلاب الشهادة الثانوية للالتحاق بها داخل هذه الكلية بعد إعلان درجات القبول الخاصة بكل قسم بها.