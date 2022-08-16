سيارة مسرعة تدهس رجلا وسيدة أعلى الطريق الدائري بالمعادي

شهد الطريق الدائري بمنطقة المعادي بالقاهرة، حادثًا مأساويًا، حينما لقى رجل وسيدة مصرعهما، صدمتهما سيارة مسرعة أمام مستشفى البنك الأهلي، وتم نقل الجثث لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم التحفظ من قبل قوات الأمن على السائق المتسبب في الحادث.

بلاغ لغرفة عمليات النجدة

وردت إشارة لغرفة عمليات المرور من النجدة، مفادها وقوع حادث سير ومصرع شخصين أعلى الطريق الدائري بالمعادي، وبالانتقال والفحص تبين مصرع رجل في العقد الرابع من عمره وسيدة زوجته في العقد الثالث من عمرها، صدمتهم سيارة مسرعة، تم نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف المتوفين لمشرحة المستشفى العام، وتحفظت قوات الأمن على السائق المتسبب في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثامين.