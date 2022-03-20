مصرع رجل وسيدة استأجرا شقة بأكتوبر ليتقابلا فيها.. فخنقهما تسرب الغاز

لجأ رجل وسيدة إلى استئجار شقة ليتقابلا فيها بمنطقة 6 أكتوبر، إذ تربطهما علاقة عاطفية منذ فترة، إلا أن حظهما العثر تسبب في إنهاء حياتهما في الشقة بسبب تسرب الغاز، وحينما بحث أصدقاؤهما عنهما لتغيبهما وعدم الرد على الهواتف، ليجداهما قد فارقا الحياة سويًا.

العثور على جثتين

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لغز العثور على جثتين لشاب وفتاة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، إذ يلتقيان بالشقة المستأجرة بالسر لوجود علاقة عاطفية بينهما، وأفادت التحريات بأن المتوفيين لقيا مصرعهما نتيجة اختناقهما بسبب تسرب غاز بالشقة.

أصدقاء المتوفيين لاحظوا غيابهما

وأضافت تحريات المباحث أن أصدقاء المتوفيين اكتشفوا غيابهما وعدم الرد على الهواتف، وكان بعضهم يعلم بأمر لقائهما، فتوجهوا للشقة واستعانوا بحارس العقار وقاموا بكسر باب الشقة ليجدوهما جثتين هامدتين دون وجود آثار ظاهرة على جسديهما.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين لشاب وفتاة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين تعرض الشاب والفتاة لاختناق بسبب تسرب الغاز.

التحريات: لا شبهة جنائية

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتي الشاب والفتاة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة المختصة نقل الجثتين إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وباشرت التحقيق من الواقعة.

وفي سياق آخر، تكثف مباحث القاهرة من جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة متوفاة داخل شقة في مدينة نصر، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب طبيب شرعي لبيان سبب الوفاة بعد تشريح الجثمان.

وصرحت النيابة العامة بالدفن عقب التشريح، وكلّفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها والتحفظ على كاميرات المراقبة.