مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة وإصابة آخر بالدقهلية وأسيوط

لقى عنصرين إجراميين شديدي الخطورة مصرعهما، في تبادل إطلاق للنار مع قوات الشرطة بمحافظتي الدقهلية وأسيوط.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أماكن تواجد «عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بنطاق محافظتي "الدقهلية- أسيوط"».

تحديد مكان عنصر إجرامي شديد الخطورة

وتمكنت الأجهزة، من تحديد مكان عنصر إجرامي شديد الخطورة بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية «محكوم عليه بالسجن 78 سنة فى 6 جنايات سرقة بالإكراه، شروع فى قتل ومطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة قتل أحد الأشخاص وإصابة آخرين» قام العنصر المذكور بإطلاق أعيرة نارية تجاههم أثناء استقلالهم إحدى مراكب الصيد بدائرة مركز شرطة دمياط بغرض سرقة المركب بالإكراه وذلك بتاريخ 14 الجاري.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه، ولدى استشعاره بالقوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن مصرعه، وإصابة آخر كان بصحبته «محكوم عليه بالسجن 28 سنة فى جنايتى "شروع في قتل، سرقة بالإكراه"، وعُثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية- 4 خزائن- كمية من الطلقات».

الإتجار بالمواد المخدرة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة- محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية شروع فى قتل)، بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، واتخاذها مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

وجرى استهدافه، ولدى استشعاره بالقوات، بادر بإطلاق النيران تجاهها، ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على (بندقية آلية- 11 خزينة- كمية كبيرة من الطلقات لذات العيار- كمية من المواد المخدرة)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.