نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني في المدارس بالإسكندرية

أعلنت نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني في محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في كافة المدارس الإعدادية، وذلك بعدما اعتمدها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني في مدارس الإسكندرية

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية إن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني محافظة الإسكندرية أعلنت في كافة المدارس اليوم، لافتاً إلى عدم وجود رابط لنتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني في محافظة الإسكندرية على الإنترنت، حيث إنها نتيجة تكميلية لامتحانات الدور الأول.

27 ألف طالب خاضوا امتحانات الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه على كل طالب خاض امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في الإسكندرية، التوجه إلى مدرسته للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني محافظة الإسكندرية.

ويأتي ذلك بعدما أدى 27539 طالباً امتحاناتهم أمام 111 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني، خلال امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، في الفترة من يوم الأحد 31 يوليو الماضي، واختتمت الخميس 4 أغسطس.

نسبة نجاح الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في وقت سابق، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية يوم 1 يونيو الماضي، وسط ترقب أكثر من 106 آلاف طالب وطالبة، بحسب إحصائية مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حيث بلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 106 آلاف و616 طالباً وطالبة، أدى منهم 103 آلاف و774 طالباً وطالبة امتحاناتهم أمام 382 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني، ونجح منهم 79 ألفا و654 طالباً، بنسبة مئوية 76.8%.