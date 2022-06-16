أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في الإسكندرية.. منهم 10 طالبات

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في الإسكندرية، وهم 12 طالبا وطالبة، بواقع 10 فتيات وولدين، ما يعكس تميز الفتيات المستمر في كل المراحل التعليمية، وذلك بعدما حصدت فتيات الشهادة الإعدادية التابعة لوزارة التربية والتعليم 15 مقعدا من أصل 18 حصدوا المراكز الأولى بعدما حصلن الدرجات النهائية.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في الإسكندرية، والدرجات الخاصة بهم وفقا لترتيب المراكز:

- الأول: تسبيح عمرو سعد، 98.4%

- الأول مكرر: سارة ياسر غازي، 98.4%

- الثالث: يوسف عبد الرازق عبد العال، 98%

- الرابع: شهد شريف عبد الحكيم، 97.8%

- الخامس: آلاء محمد كامل، 97.6%

- الخامس مكرر: منة خالد عبد المنعم، 97.6%

- السابع: روان محمود حلمي، 97.3%

- السابع مكرر: سميرة حسن صبري، 97.3%

- التاسع: اسماء علاء عبد المنعم، 97.1%

- التاسع مكرر: سلمى محمد مصطفى، 97.1%

- التاسع مكرر: يمنى احمد فتحي، 97.1%

- الأول كفيف: محمد احمد حسن، 93.3%

أزهرية الإسكندرية تهنئ أوائل الإعدادية

وتقدمت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية، والشيخ خميس محمد أحمد مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية للمنطقة، بأجمل التهاني وأرق الأمنيات للطلاب الأوائل في امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022 /2021، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد.