أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في الإسكندرية.. الفتيات في الصدارة 

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية حيث حقق 18 طالباً وطالبة الدرجات النهائية، بلغ عددهم 15 طالبة و3 طلاب، وبلغ عدد الناجحين 79 ألفا و754 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 76.8% من المتقدمين إلى امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية، وبلغت نسبة نجاح البنين 71.2% فيما بلغت نسبة نجاح الطالبات 82.8%، مؤكداً تكريم الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

ملك عاطف عبد الحميد على

مريم أيمن بكر محمد ابو القاسم

اميره محمد حسن السيد عبد العليم

نورهان أشرف سعيد محمد رجب

مريم ياسر عبد الرازق عبد السلام

أشرقت جمعه عبد الغني مرضى

نغم مصطفی هاشم عمر

حبيبة محمد عبده إبراهيم

ندی علاء الدين عبده احمد

شهد رؤوف حمدی محمود عبد السلام

جني السيد على مرسى

سما شريف أحمد على

يوسف محمود احمد محمد

هاجر محمد السيد احمد

ساره عادل عبد الرؤوف عبد القوي

عبد الله هاني رشاد إسماعيل

ملك محمد عوض أحمد محمد

سيف الدين حسن السيد حسن السيد

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2022 برقم الجلوس

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الذي يتم الدخول إليه.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2022

ويرغب في معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس أكثر من 106 آلاف طالب وطالبة، وبالتحديد 106616 وهو عدد المحررين لاستمارات المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية وهم الذي أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية التي انتهت الاسبوع الماضي.