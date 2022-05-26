موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

أنهت مدارس الإسكندرية، اليوم الخميس، امتحان مادة العلوم آخر امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة، وبدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي ستظهر خلال أسبوع من انتهاء الامتحانات.

وعلى مدار أسبوع، أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات، واختلفت آراء الطلبة حول مستوى الامتحانات وصعوبتها وسهولتها، خاصة امتحان اللغة الإنجليزية، حيث اشتكى بعض الطلاب الإسكندرية من صعوبة الامتحان.

نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن أعمال لجان وكنترول تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت بالفعل مع بداية أول أيام الامتحانات، وما زالت مستمرة، ومن المتوقع إنهاء أعمال التصحيح والبدء في رصد الدرجات ثم الإعلان عن الأوائل واعتمادها من قبل المحافظة، ثم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في موعد أقصاه 10 أيام أو أقل، وفقاً لانتهاء أعمال رصد الدرجات والتصحيح.

انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وأنهى طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية، اليوم، الامتحانات بمادة العلوم، والذي قال عنه عدد من الطلاب إنه كان سهلا، ورسم الفرحة على وجوه الطلبة في آخر امتحان.

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية على موقع النتائج الخاص بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية (اضغط هنا)، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الكنترول والتصحيح واعتمادها.