وزيرة البيئة: عرض أزياء ضمن مؤتمر المناخ للملابس المعاد تدويرها

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مؤتمر المناخ cop27، المقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ، سيحوي منطقة خضراء تعتبر نافذة للدولة المصرية، لعرض جهودها وقضاياها لمواجهة التغيرات المناخية، وللمرة الأولى سيقام عرض أزياء للملابس المعاد تدويرها بالكامل، والمصنوعة من خامات صديقة للبيئة، وستكون بمثابة رسالة لرفع الوعي.

وقالت وزيرة البيئة، خلال الجلسة النقاشية حول إطلاق الحملة الوطنية رجع الطبيعة لطبيعتها، ضمن اشتراطات اتفاقية باريس العمل على تمويل نقل تكنولوجيا والقدرات البشرية للدول النامية، وأن جميع الصناديق التمويل بها جزء يلزم بتنمية القدرات على المستوى الوطني.

الوزارة تهتم بالموارد البشرية

وأوضحت أن الوزارة تهتم بالموارد البشرية، ونقل التكنولوجيا، ما سيتم تناوله في مؤتمر التغيرات المناخية، لافتة إلى إطلاق مبادرة أفريقية تتعلق بتدوير المخلفات، والوصول بنسبة 50% للمخالفات، بحلول 2050 خلال مؤتمر التغيرات المناخية.

وأضافت أن جميع المبادرات تسعى لرفع الوعي بشكل مستمر لجميع الفئات، مشيرة إلى حرص الوزارة على وجود آليات واضحة في هذا الإطار، وذلك من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية، بجانب الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخ، ليكون هناك رؤية واضحة في هذا المجال حتي 2050.

وأشارت إلى أن اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر، تضم الوزارات المعنية برئاسة مجلس الوزراء، ووزارة البيئة لتنفيذ ما يسمى بالالتزامات الشق اللوجستي والفني.

5 مجالات رئيسية

تابعت: «وتضع الوزارة 5 مجالات رئيسية على رأس أولوياتها حاليا، منها المياه والزراعة والطاقة والنقل والبترول ضمن الأولويات، لتكون مصر نموذجا للدول النامية في هذا الإطار».

ولفتت إلى تدشين خطة المساهمات الوطنية، التي تعمل على خفض الانبعاثات، وتكثيف الوزارة التعاون مع المجتمع المدني لنشر الوعي البيئي لدى الشباب خلال الفترة المقبلة، سيتم التعاون مع وزارة التنمية المحلية في مجال التشجير، وتأثير تغير المناخ على الشواطئ، وغيرها من المجالات الأخرى.