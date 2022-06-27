جامعة الإسكندرية تكشف عن خطتها لنشر الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية

استعرض مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور محمد عبدالعظيم أبوالنجا، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، تقرير الخطة الشاملة التي أعدها قطاع خدمة المجتمع بشأن أنشطة التوعية المعرفية والسلوكية بقضية التغيرات المناخية والآثار السلبية لها، تجسيدا لدور جامعة الإسكندرية في خدمة القضايا المجتمعية والبيئية.

تخفيف آثار التغيرات المناخية

وتناول الدكتور فهمي شارل، مقرر اللجنة، عرضا عن مهام وتشكيل وواجبات اللجنة المعنية من خلال إعداد مواد توعوية وورش عمل وملفات متكاملة، عما يتعلق بترشيد استهلاك المياه والطاقة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية والمخلفات، وطرح رؤى وحلول جامعة الإسكندرية لمعالجة وتخفيف آثار التغيرات المناخية ورفع الوعي البيئي في المجتمع.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور السيد شلبي، الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث، بشأن أعمال لجنة الجامعة والصناعة، من خلال التركيز على دراسة احتياجات مجتمع الصناعة، وحصر جميع الأبحاث التطبيقية ودراسة تسويقها وتنفيذها، كما ناقش وكلاء الكليات آرائهم ومقترحاتهم للنهوض بعمل اللجنة.

اليوم العالمي للأرض

كما استعرض المجلس، التقرير السنوي الفني والمالي المقدم من الدكتور عبدالعزيز عماره، المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، الأنشطة والبرامج التدريبية، وأعداد المتدربين خلال العام الجامعي 2021-2022، فضلا عن التقرير المقدم من كلية العلوم، بشأن تنظيم الكلية لاحتفالية اليوم العالمي للأرض.

ترشيد استهلاك المياه

واستعرض المجلس أعمال القافلة الطبية والتوعوية لقرية أبيس السابعة، حيث قدّمت القافلة خدمات طبية لعلاج الأسنان وإجراء قياسات صحية لأهالي القرية والكشف المبكر لسرطان الثدي، وتعديل سلوك الأطفال، ومخاطر الإدمان والتوعية بترشيد استهلاك المياه، وحصر الحالات الأكثر احتياجا، وذلك بمشاركة كليات طب الأسنان والتمريض والآداب، والمعهد العالي للصحة العامة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وشركات مياه الشرب والكهرباء ونهضة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري.

جهود محو الأمية

كما استعرض المجلس المقترح المقدم من الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية، بشأن مشروع محو الأمية وتعليم الكبار، من خلال فتح فصول ثابتة لمحو الأمية في الأحياء الرئيسية بمحافظة الإسكندرية داخل المدارس ومراكز الشباب، وتنفيذها عن طريق طلاب الجامعة، كما جرى استعراض جهود الجامعة في مجال محو الامية فى الفترة من اكتوبر 2021 حتي أبريل 2022، حيث تم محو امية 1924 فرد خلال تلك الفترة .

واستعرض كذلك المجلس بيان بالدورات التدريبة التي قدّمتها كلية الطب البيطري، من خلال مركز الأنشطة الخدمية بالكلية، وعددها 8 دورات في مجال سلامة وجودة الغذاء وجراحات الحيوانات الأليفة بإجمالي 212 متدربا.

وفي إطار تعزيز التواصل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني، وافق المجلس على برتوكول التعاون بين كلية التمريض والمستشفي السعودي الألماني، كما وافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتورة يسرا أحمد سلطان، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، بعنوان «الخمائر المخلقة داخليا بالكرش والمخلوطة بالمونتموريلنيت المعدل عضويا في صورة النانو كإضافات غذائية جديدة للمجترات».